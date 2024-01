FPF ajuda clubes a suportar aumento dos seguros

A Federação Portuguesa de Futebol vai entregar mais de 1 milhão de euros aos clubes para ajudá-los a suportar o impacto da subida dos seguros em todos os escalões de formação.A verba está já a ser distribuída pelas 22 associações distritais de futebol em resultado de uma medida proposta e aprovada na Assembleia Geral da FPF realizada em outubro.Todas as associações irão receber e enviar para os clubes um valor de acordo com o número de atletas federados dos sub-7 aos sub-19. As verbas relativas ao primeiro semestre estão já em pagamento.Com este apoio extraordinário, a FPF procura amortecer o efeito do aumento do seguro desportivo nas contas dos clubes do futebol não profissional.