FPF aproveita "apetite pela marca Portugal" com acordos com empresas chinesas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está a aproveitar o "apetite pela marca Portugal" na China, tendo estabelecido acordos de patrocínio com três empresas chinesas, que já motivaram novas propostas de associação com a segunda maior economia mundial.Fonte oficial da FPF disse à agência Lusa que "existem outras possibilidades de parceria que estão a ser discutidas presentemente com uma série de marcas 'premium', de grande relevo, na China" e admitiu que a experiência poderá estender-se a "outras geografias"."Há muito apetite pela marca Portugal na região (...) As marcas com quem temos desenvolvido estas parcerias estão extremamente satisfeitas pela sua associação aos campeões europeus em título e pelo retorno do seu investimento, tanto ao nível da marca como da persecução dos seus objetivos comerciais", assinalou.Segundo a mesma fonte, a "euforia gerada durante o Mundial'2018", apesar de a equipa das quinas não ter passado dos oitavos de final, "deixou as principais marcas chinesas impressionadas" e a FPF já recebeu "uma série de novas propostas de associação à seleção portuguesa e, em outros casos, extensões dos acordos existentes"."Estão a ser discutidas, presentemente, com uma série de marcas 'premium', de grande relevo, na China. Não apenas parcerias ao nível de patrocínios regionais e globais, mas também na área da formação no futebol através da 'Portugal Football Scholl', a nossa Universidade, e da Cidade do Futebol, bem como através da nossa ofensiva de 'merchandising' e licenciamento através da distribuição de produtos oficiais nos mercados Chinês e asiático", explicou.A FPF tem parcerias formalizadas com as marcas Eastroc (bebidas energéticas), Mentholatum (higiene pessoal) e Leader CF ('media' financeiro), além de parcerias estratégicas com as principais plataformas digitais na China, como o Weibo, uma das redes sociais mais populares no país, na qual a federação tem mais de um milhão de seguidores.Durante o Mundial'2018, aquelas marcas, cujos contratos com a FPF se prolongam até 2019 e 2020, promoveram a imagem da seleção nacional e da marca FPF em campanhas publicitárias na televisão e outras plataformas, como redes 'outdoor', grandes superfícies comerciais, transportes públicos e eventos desportivos nos principais centros urbanos."A China representa a maior geografia populacional do planeta [mais de 1,3 mil milhões de habitantes], é a segunda maior economia mundial, e a paixão pelo futebol e aposta nesta modalidade está em ascensão meteórica no país", assinalou a mesma fonte federativa, lembrando que a modalidade se "tornou uma prioridade do governo" chinês.O futebol passou a estar incluído currículo escolar, no âmbito de programa criado pelo Ministério da Educação para os ciclos básico e secundário, que avançou com a construção de milhares de centros de treino e campos, cujo objetivo aponta para um total de 20.000, em 2020, e 50.000, em 2025.Segundo a fonte oficial da FPF, o modelo poderá facilmente ser transportado para outras geografias, através da celebração de parcerias internacionais regionais e globais, uma vez que a seleção lusa é "uma marca do mundo com recetividade pelos consumidores nos principais mercados internacionais".