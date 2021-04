FPF assina parceria com a Weibo: Portugal já tem mais de 3 milhões de seguidores

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinou uma parceria estratégica com a plataforma líder de social media na China, a Weibo. Pouco depois da inauguração da loja oficial Seleção Nacional no Alibaba Tmall (no início do ano), a FPF reconhece que aquela rede social "maximizará o alcance e a comunicação com os milhares de adeptos já existentes, bem como com potenciais novos fãs de Portugal na China".





Segundo informa o organismo num comunicado divulgado no seu site, "Portugal tem cerca de 20 milhões de fãs acérrimos na China", pelo que a FPF irá potenciar a plataforma Weibo com conteúdos exclusivos originais e personalizados para os fãs de Portugal na China.Portugal tem atualmente mais de três milhões de seguidores na Weibo tornando-se na Federação de Futebol com o maior e mais rápido crescimento, assim como o mais elevado nível de envolvimento na Weibo na China. Com visualizações mensais de mais de dez milhões e milhares de interações, Portugal é uma das Seleções mais relevantes na China.Os seguidores da Seleção Nacional continuam a crescer a uma média de 30 mil utilizadores por mês, o que a torna na Seleção Nacional número um na Weibo. Tópicos como #TodosPortugal ou #TeamPortugal têm mais de cinquenta milhões de visualizações e comentários, o que demonstra a sólida influência de Portugal na comunidade de fãs da Weibo.