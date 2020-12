FPF coloca "voltar a celebrar a formação" como meta para 2021

A Federação Portuguesa de Futebol, assinala em editorial assinado por Fernando Gomes, a "persistência e a coragem" num ano tão difícil como o de 2020 e reforça a importância da aposta na formação.





A paragem inédita que a pandemia nos impôs a todos vai deixar marcas e ainda estamos longe de poder decretar o "regresso à normalidade". Só nos aproximaremos desse momento quando voltarmos a ter público nos estádios e quando as equipas masculinas e femininas de formação forem autorizadas a voltar a competir.Juntos, jogadores, treinadores, pais e clubes têm enfrentado com coragem e persistência este período sombrio. Mas é fundamental para a sustentabilidade dos clubes, para o desenvolvimento individual dos mais jovens e para o nosso equilíbrio enquanto sociedade que seja possível voltar a ver os campos e os pavilhões outra vez coloridos pela alegria dos mais novos.Apesar das dificuldades, a Federação Portuguesa de Futebol prosseguiu, nestes meses de desafios constantes, a sua Missão de servir o Futebol, atrair novos praticantes e promover ações que reforcem o nosso compromisso de Intervenção Social.A Portugal Football School alargou oferta formativa – mesmo em fase em que o e-learning se transformou numa ferramenta crucial. O Canal 11 ajudou-nos a aproximar a Comunidade futebolística, mostrando o #FutebolemPortuguês, dentro de portas e além-fronteiras. O Portugal+, os e-sports e as nossas redes Social Media deram novos passos na relação com os adeptos – os mais novos e outros mais bem mais crescidos.A Responsabilidade Social, a prevenção do Match-Fixing, o apoio ao não-profissional e o processo de certificação foram temas que nunca deixámos para trás – e que sempre serão para nós prioritários.Assim como é prioritária a preservação da saúde dos nossos atletas dos nossos treinadores, dos nossos funcionários.Neste tempo tão exigente de pandemia, a FPF – com o precioso contributo do conhecimento e da capacidade técnica da nossa Unidade de Saúde e Performance – estabeleceu, desde a primeira hora, planos de contingência e continuação de negócio, que permitiram, com grande êxito, que as nossas seleções prosseguissem a atividade possível e que as nossas divisões continuassem a desenvolver o seu trabalho de Serviço ao Futebol, com a eficácia amplamente reconhecida.Nos campos, Setembro ofereceu-nos mais um grande título internacional de uma Seleção de Portugal (o 12.º nos últimos cinco anos!): o Euro-2020 de Futebol de Praia, realizado nas areias da Nazaré.A equipa comandada por Mário Narciso bateu a Suíça, por 5-4, num jogo emocionante em que, uma vez mais a Seleção de Portugal mostrou toda a sua capacidade e qualidade.Também em setembro, a Seleção A de Futebol regressou aos relvados com dois triunfos claros perante seleções fortes (4-1 à Croácia e 0-2 na Suécia), nas partidas de arranque da Liga das Nações 20/21.Nos meses seguintes, Portugal somou bons resultados (em França, com a Suécia em casa, na Croácia) e, apesar da derrota na Luz com França por diferença mínima (que nos impediu de atingir mais uma Final Four), a equipa de Fernando Santos destacou-se como uma das três melhores de toda a fase de grupos da Liga das Nações.Como consequência, Portugal voltou ao Top5 mundial, confirmando-se como uma das seleções que melhor desempenho exibiu no Ranking FIFA, na última década.Os Sub-21 asseguraram o acesso à fase final do Euro-2021, na terceira presença nas últimas quatro fases finais do europeu da categoria. A equipa comandada por Rui Jorge somou 6 vitórias em 6 jogos.A nossa Seleção Feminina conquistou vitórias importantes (1-0 à Escócia, 11 lugares acima no Ranking FIFA Women; 1-0 à Albânia, com golo de Ana Capeta) que a colocam muito bem lançada para poder atingir a segunda fase final seguida de um Europeu: depois da estreia no Euro-2017, nos Países Baixos, o Euro-2022 em Inglaterra (competição que seria em 2021, mas que a pandemia forçou a adiar por um ano).2020 foi muito difícil. Mas o novo ano trará oportunidades que pretendemos agarrar. Queremos voltar a celebrar o regresso do futebol de formação.Todos sabem que podem contar connosco. 2021 vai valer por dois!