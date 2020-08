FPF divulga calendários do futebol feminino e do futsal sénior

A liga feminina vai arrancar no dia 27 de setembro, o campeonato de futsal masculino tem início marcado para 3 de outubro e o de futsal feminino para o dia 24 do mesmo mês.





A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira os calendários das provas de futsal sénior e de futebol feminino mas deixou claro, nos referidos comunicados, que as competições "podem, excecionalmente e no decurso da época 2020/21, ser objeto de mudanças por força de potenciais alterações do calendário internacional a ser definido pela FIFA e UEFA", além de "circunstâncias excecionais que ditem a eventual paragem da competição".Assim, o futsal começa primeiro, com o playoff de acesso à 1ª Divisão marcado para 16 de setembro. A Taça de Portugal (masculina e feminina) arranca, por outro lado, no dia 21 de novembro. No futebol feminino, a 1ª eliminatória da Taça de Portugal acontecerá a 1 de novembro, enquanto a Taça da Liga arranca a 3 de janeiro.