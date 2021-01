FPF está a ajudar o Governo no combate à pandemia, revela António Costa

António Costa revelou esta quinta-feira que o Governo português tem trabalhado com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no combate à pandemia da Covid-19. O organismo liderado por Fernando Gomes tem disponibilizado vários meios, como camas, para fazer face às carências do Serviço Nacional de Saúde.





"Até agora não foi preciso chegar à figura da requisição para resolver os problemas. No Norte e Centro tem havido colaboração excecional, das misericórdias, em particular, mas tambem do setor privado. Temos camas de retaguarda ou hospitais de campanha que vão ser ativados - Portimão já o fez. Temos, com recurso às Forças Armandas, camas de retaguarda e condições para ativar o hospital de campanha que funcionou na Cidade Universitária. Estamos a trabalhar com a Federação Portuguesa de Futebol, que dispõe de 88 camas, condições de alimentação e algum apoio de assistência de enfermaria", contou o Primeiro-Ministro numa entrevista à TVI, quando questionado sobre se não seria necessário recorrer à requisição civil dos privados para evitar a rutura do sistema.