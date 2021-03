FPF lança inquérito para adeptos com deficiências

A Federação Portuguesa de Futebol juntou-se esta terça-feira às celebrações da Semana de Ação da CAFE (Centro para o Acesso ao Futebol na Europa), com o lançamento de um inquérito para adeptos de futebol com deficiências. O objetivo é investigar o nível de acessibilidade dos estádios portugueses e conhecer as principais barreiras que enfrentam.





Estes dados servirão de suporte a um estudo exaustivo da CAFE a publicar no final do ano. O estudo ajudará a FPF no seu compromisso de tornar o futebol português mais acessível, inclusivo e acolhedor para todos.O inquérito, que pode ser respondido aqui, destina-se a adeptos com necessidades especiais que vão a jogos de futebol em Portugal e estão dispostos a partilhar as suas experiências, positivas ou negativas, em dias de jogo. Destina-se, também, a pessoas portadoras de deficiências que desejam assistir a jogos mas que ainda não o fizeram, com a FPF a encorajá-las a descrever as barreiras/razões que as impediram de o fazer. O inquérito poderá ser ainda preenchido por acompanhantes de adeptos com necessidades especiais. Saiba tudo aqui.