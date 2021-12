Francisco Neto e Jorge Braz em campanha da UEFA para promover saúde mental

Francisco Neto e Jorge Braz, selecionador nacional de futebol feminino e selecionador nacional de futsal masculino, respetivamente, são os rostos escolhidos pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para integrarem a campanha 'Coaches for Health', promovida pela UEFA, com o objetivo de promover estilos de vida mais saudáveis.A iniciativa arrancou em outubro e pede a treinadores de equipas masculinas e femininas que representam as 55 federações nacionais da UEFA para registarem mensagens em vídeos de 10 a 30 segundos, nas quais deixam conselhos a jovens entre os 13 e os 17 anos sobre temas como nutrição, atividade física, saúde mental e abuso de substâncias.Hansi Flick, Roberto Mancini e Louis van Gaal são alguns dos treinadores já ligados à campanha, que vai culminar a 7 de abril, no Dia Mundial da Saúde, com a realização de uma atividade conjunta entre a UEFA e as associações-membro.