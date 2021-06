Fundação do Futebol - Liga Portugal assegura tratamentos a 38 crianças

A Fundação do Futebol - Liga Portugal assegurou 123 visitas e tratamentos a 38 crianças abrangidas pelos Cuidados Domiciliários Pediátricos da Fundação do Gil, no âmbito das ações de cariz social promovidas durante a última edição da final four da Allianz Cup.





O projeto, que é desenvolvido em articulação com seis hospitais (dois da região do Porto e quatro da Grande Lisboa), permite a crianças com doenças crónicas, raras ou degenerativas receberem tratamento e acompanhamento em casa. A verba angariada na fase final da Taça da Liga permitiu, assim, que 38 crianças continuassem a receber apoio médico e cuidados clínicos.