Futebol de Rua: Seleção Nacional apresentada antes da partida para o Mundial

A Cidade do Futebol foi palco esta terça-feira da apresentação da comitiva portuguesa que vai representar Portugal no Mundial de Futebol de Rua, na Califórnia, entre 8 a 15 de julho. O projeto da Associação Cais tem o apoio da Federação Portuguesa de Futrebol e é uma iniciativa que visa a inclusão social.A equipa das quinas vai apresentar-se neste Campeonato do Mundo com uma equipa mista, consituída por 8 elementos: André Quintos (PAX Jovem, Beja), Carlos Pinto (Mediateca / O Companheiro, Lisboa), Evangelino "Elias" Furtado (CRIAR-T, Setúbal), Jacinta Santos (Adamastor, Viseu), João Cruz (Gondomar Cultural, Porto), Neuza Nóbrega (ADM Estrela, Castelo Branco), Nuno Rafael (Oliveira, Aveiro) e Renato Mendonça (AMDpT, Madeira).O coordenador do Futebol de Rua da Associação Cais, Gonçalo Santos, enalteceu os esforços realizados pela FPF para o desenvolvimento do Futebol de Rua feminino. "Assumimos o compromisso de ter uma seleção mista, ao longo dos últimos anos fizemos um grande investimento e é com grande orgulho que digo que 30% dos participantes no futebol de rua são do sexo feminino", afirmou.João Vieira Pinto, embaixador do projeto, reforçou o desenvolvimento que a iniciativa tem evidenciado ao longo dos anos: "já somos vencedores há muito tempo, não só desportivamente, mas também socialmente. Tenho muita honra em ser embaixador desta seleção. Está casa será sempre vossa e desejo sorte a todos dentro e fora de campo."Por questões de agenda, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não conseguiu receber a comitiva no Palácio de Belém, mas deixou uma mensagem de apoio em vídeo.Marcaram ainda presença Salomé Faria (diretora de comunicação e relações institucionais da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas ), Domingos Almeida Lima (Fundação Benfica), José Pereira da Costa (direção da Associação Cais), Susana Rodrigues (Diretora do Departamento de Desporto do IPDJ) e ainda o presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, cidade que vai acolher a final nacional de Futebol de Rua, de 6 a 10 de setembro.A equipa técnica é composta por Bruno Seco (Selecionador), Rafael Santos (Team Manager), Nuno Rodrigues e Francisco Seita são os restantes elementos da comitiva nacional.Portugal vai estar ainda representado por dois árbitros: Nuno Mendes e Luciano Gonçalves.