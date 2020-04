Futebol em part-time, pais a tempo inteiro: histórias do lado feliz da quarentena

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019. O Tondela defrontou o FC Porto no Estádio do Dragão e, como é habitual, na baliza dos beirões estava Cláudio Ramos. O que nem todos sabem é que o guarda-redes passou os três dias anteriores no hospital no antes, durante e após o nascimento do primeiro filho, Gustavo. "Foi um fim de semana muito cansativo e de muita emoção, mas a alegria compensa tudo e fui para o jogo como se nada fosse e com uma motivação acrescida", recorda Cláudio Ramos a Record.





Tiago Leal também trabalha no futebol. Analista, faz parte da equipa técnica de Paulo Fonseca na Roma. O filho Bernardo, de apenas um ano e meio, nasceu em Portugal, ainda viveu uns meses na Ucrânia, quando o pai trabalhava no Shakhtar, e agora está em Itália.Funções diferentes, mas com um estilo de vida semelhante. Treinos, jogos e estágios fazem parte da rotina e contribuem para muitos períodos fora de casa longe dos filhos. O confinamento a que foram forçados por causa do Covid-19 permitiu-lhes viver diariamente os momentos que nem sempre conseguem presenciar."O único ponto positivo da quarentena é poder estar 24 horas com o meu filho. Costumo ter treinos de manhã, estágios todas as semanas e quando há jogo passo o dia todo fora. Durante a semana acordo e deito-me cedo e não podia adormecê-lo. Agora posso fazê-lo. São as pequenas coisas, como dar-lhe o biberão. E poder acordar com ele, ainda por cima ele acorda sempre bem-disposto e a sorrir para mim e para a mãe. E isto ajuda-nos a passar estes dias complicados", diz Cláudio Ramos, que tem mantido a forma em casa seguindo o plano desenhado pelo Tondela.Tiago Leal sente o mesmo. "Há muitas coisas que não consigo fazer com o meu filho durante a época. E estou a falar de coisas simples, como brincar, uma atividade fundamental nas crianças. Poder ir ao jardim e brincar com ele ao sol, jogarmos e assistir à evolução dele de dia para dia é algo que eu tinha pouco a oportunidade de fazer", conta o analista da Roma aA vida de jogador costuma ser diferente da de treinador. No caso de Tiago Leal, o trabalho continua em casa. "Eu levanto-me às 8 da manhã e quando saio de casa o Bernardo ainda está a dormir. Temos treino de manhã, almoço no clube, que é obrigatório, e à tarde a equipa técnica fica a analisar o dia de trabalho e preparar o próximo jogo, discutir assuntos… Geralmente chego a casa ao final da tarde e só nessa altura é que consigo estar com a minha mulher e o meu menino. Só que há muitos dias em que tenho mais um jogo para ver para analisar um determinado pormenor de uma equipa. E, claro, quando jogo fora vou na véspera do e jogo e só chego no dia seguinte. Ou seja, a semana tem muito trabalho, sem folgas, e ao fim de semana há jogo. E isto tudo tira-nos muito tempo para as tarefas familiares. A minha mulher tem um papel determinante porque é o suporte do crescimento do nosso filho", reforça. Agora, em quarentena, o trabalho continua a ser feito a pensar no regresso aos treinos e jogos, mas existe mais disponibilidade de horários para conciliar a vida pessoal e profissional.Voltamos a Cláudio Ramos, ao mês de dezembro e à história de como ia perdendo o nascimento do primeiro filho. "Rebentaram as águas à minha mulher e eu já estava no estádio, prestes a treinar. Ficámos no hospital o dia todo e os médicos disseram que o bebé não ia nascer naquela sexta-feira porque era prematuro e queriam fazer tudo para ele aguentar mais 24 horas na barriga da mãe. No sábado de manhã fui treinar e estávamos a ver um vídeo do FC Porto, o nosso adversário daquela jornada. Tinha dado o número de telefone do fisioterapeuta do Tondela à minha mulher para ela ligar a avisar caso eu estivesse no treino. O fisioterapeuta bateu à porta e eu percebi logo o que era. Fui a correr para o hospital e se não tivesse ido naquele momento não tinha assistido ao nascimento do meu filho", recorda.Tiago Leal também teve de correr para chegar a tempo. "A minha mulher teve de ser acompanhada em Portugal porque a gravidez era de risco e eu estava na Ucrânia. Estava previsto o Bernardo nascer a 30 de outubro, mas no dia 25 a Isabel foi a uma consulta e ficou internada porque o médico achava que o parto podia acontecer a qualquer hora. Ela ligou-me, triste e preocupada, porque pensava que eu não iria assistir. Tinha avião para dia 28, mudei para 26, saí de Kiev de madrugada, cheguei ao Porto de manhã e o Bernardo nasceu nesse dia à noite", relembra.