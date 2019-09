Futebolista de 17 anos morre em despiste de moto

?? OBITUARI | La FFIB està consternada per la mort anit passada en accident de moto del jove Isaac Marta, juvenil del @portocristocf



La FFIB vol traslladar als familiars, amics i al club el seu condol i es posa a disposició en el que pugui ajudar en aquest moment tan dur pic.twitter.com/kwuzo8WQvZ — FFIB (@FFIB_oficial) September 29, 2019

O jovem futebolista de 17 anos, Isaac Marta, natural de Maiorca, em Espanha, morreu na sequência de um acidente de moto numa estrada perto de Manacor, em Espanha.Segundo avança a imprensa espanhola e de acordo com as primeiras investogações, o jogador do Porto Cristo Futebol Clube perdeu o controlo da viatura saindo da estrada pela margem direita.As investigações vão continuar para apurar as causas da morte.Vários clubes prestaram homenagem ao jogador nas redes sociais. No jogo do Atlético Baleares foi feito, também, um minuto de silêncio.