'Futreologia' e a Taça de Portugal

Olá a todos. Agora parece que já andamos um pouco mais soltos, não é? Os campeonatos todos a acabarem, praticamente tudo decidido sobre quem é o campeão das várias ligas europeias. Por isso, e enquanto nos vamos preparando para o Euro, decidi pedir ajuda ao meu amigo Futre para saber o que ele acha sobre a final da Taça de Portugal. A sua previsão "Futreológica" é que vai haver uma vaga de calor em Coimbra, o que quer dizer que ele que acha vai ser um jogo muito disputado e com várias oportunidades de golo. A aposta dele é que vai haver mais de 2.5 golos no encontro! E, com a ajuda do Liminha, traz-vos também uma incrível odd para esta aposta!





Vão acompanhando o Boletim Futreológico para não saírem de casa desprevenidos!