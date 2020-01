Gabrielzinho reforça Moreirense até ao fim da época por empréstimo do Rio Ave

O extremo Gabrielzinho tornou-se hoje reforço do Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, até ao final da temporada em curso, por empréstimo do Rio Ave, também do escalão principal, anunciou o clube de Moreira de Cónegos.

O jogador brasileiro, de 23 anos, disputou, na primeira metade da época, 12 encontros pela equipa de Vila do Conde, que ocupa o sexto lugar do campeonato, e muda-se até junho para uma equipa que ocupa o 14.º posto da tabela, procurando garantir a manutenção.

O futebolista ingressou no Rio Ave em julho de 2017, tendo assinado um contrato válido até junho de 2022, com uma cláusula de rescisão a rondar os 15 milhões de euros.

Depois de ter cumprido 13 jogos na primeira temporada em Portugal, Gabrielzinho foi habitualmente utilizado na equipa vila-condense em 2018/19, tendo marcado três golos em 36 desafios.

O brasileiro é o segundo reforço do emblema do concelho de Guimarães na reabertura do mercado de transferências, depois do avançado Nuno Santos, oriundo do Benfica, também por empréstimo.