Gianluca Santaniello, diretor do Veneza: «Benfica e FC Porto são grandes campeões»

Apesar de o futebol português não ser, para já, um dos mercados para os quais o Veneza olha com maior atenção, a verdade é que a evolução que tem vindo a ser registada não tem passado despercebida ao clube transalpino. Neste sentido, Gianluca Santaniello, responsável pela área de negócio do emblema que agora milita na Série B, deixou elogios ao produto luso.No lançamento ao congresso 'Thinking Football', que vai decorrer no Porto entre 18 e 20 de novembro, o dirigente italiano falou a Record sobre vários aspetos pertinentes da atualidade, de entre os quais o referido crescimento de Portugal no âmbito internacional.Já estive em Portugal como turista, em Lisboa. É uma cidade muito bonita. Estou curioso para visitar o Porto, que é uma cidade de futebol. Portugal é um país fantástico, que, com menos habitantes, tem sido capaz de ser um componente importante no panorama do futebol. O Benfica e o FC Porto são duas instituições do jogo. São dois incríveis campeões. A Liga também é um campeonato interessante. Há dois ou três grandes, mas a competitividade é alta. É uma liga interessante. Estou curioso para saber mais dos atores do campeonato. Há 18 equipas, mas as primeiras 6 ou 7 conseguem ser competitivas a nível europeu", apontou Gianluca Santaniello, que até já esteve uma vez na Luz a assistir a um encontro do qual guarda as melhores recordações."Estive em Lisboa no fim do verão e fui ao Estádio da Luz para ver o Benfica – Dínamo Kiev. Foi fantástico. A atmosfera foi espetacular. O mar vermelho foi entusiasmante. Adorei a atmosfera. E houve o lado do Dínamo, que jogou numa situação histórica. Foi incrível ver um jogo assim, com dois históricos, que fizeram a história do futebol. Merecem ser parte da elite no futuro", referiu.Questionado depois sobre o que falta para a liga portuguesa crescer ainda mais, Gianluca Santaniello destacou o trabalho feito pela Liga Portugal, dizendo que o mesmo irá ser fundamental para um salto ainda maior. "O que vejo como observador externo é que a direção de inovação que a Liga Portugal está a tentar trazer vai ser crucial. Vai ajudar a Liga a crescer e a ganhar mais posições nos rankings da UEFA. Por outro lado, vejo que há, pela primeira vez, uma atenção crescente a investidores estrangeiros nos clubes portugueses. Isto pode ser um acelerador da Liga. O que os investidores podem trazer é um acelerador da evolução dos clubes. Isto claro respeitando a tradição e a história do clube", afiançou, considerando, de resto, este como um passo inevitável."É inevitável, sim. Não acho que sejam precisas regras rígidas para evitar isto. Faz parte do novo modelo de gestão dos clubes. Por outro lado, tem de haver cuidados. É importante ter investidores que possam trazer dinheiro e ideias para a mesa, não quem esteja só a especular. O futebol faz parte da herança cultural. O que me impressionou por exemplo no Benfica foi ver famílias. Dos avós aos netos. Este é o sentido de herança do futebol", concluiu.