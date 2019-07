Golo de Nenê garante vitória do Moreirense sobre o Águeda

O Moreirense bateu este sábado o Águeda, por 1-0, em jogo-treino disputado à porta fechada no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Nenê foi o autor do golo dos cónegos sobre a equipa do Campeonato de Portugal.





A equipa comandada por Vítor Campelos viaja agora para o Estádio do Mergulhão, em Cesar, Oliveira de Azeméis, onde a partir das 18h disputará novo teste, que servirá de jogo de apresentação aos sócios da Oliveirense.