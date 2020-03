Governo prolonga prazo para federações desportivas apresentarem contas até 30 de junho

O Governo prolongou até 30 de junho o prazo para que as federações desportivas aprovem os relatórios e contas de 2019, garantindo a continuidade dos processos dos contratos-programa para 2020, anunciou esta quinta-feira a Confederação de Desporto de Portugal (CDP).

Em comunicado, o organismo explica que "os processos de organização dos contratos-programa para 2020 seguirão os trâmites normais mesmo que não tenha sido possível às federações desportivas realizarem as respetivas assembleias gerais de discussão e aprovação dos relatórios e contas referentes a 2019".

A confederação contactou o Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ) e a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) com o objetivo de minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19 junto das federações portuguesas das diversas modalidades desportivas, tendo apresentando várias propostas, entre as quais uma relativa à perda de receitas, devido à pandemia.

"O cancelamento de provas significa uma perda de receitas para as federações portuguesas e, nesse sentido, a CDP fez uma proposta de resolução para apoio às federações, aproveitando os modelos que estão a ser propostos para as empresas, estando a mesma a ser analisada pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto", refere o organismo.

A CDP garante o IPDJ e a SEJD "estão a fazer todos os esforços para que não se verifiquem hiatos no apoio às federações, tendo, no entanto, em conta as especificidades dos montantes em questão".