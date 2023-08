Homenagem a Paollo Madeira na praia Maria Luísa em Albufeira

Familiares e amigos de Paollo Madeira, avançado luso-brasileiro que faleceu num acidente de viação no Vietname (onde jogava), no passado dia 12 de agosto, reuniram-se esta sexta-feira na praia Maria Luísa, em Albufeira, para uma sentida homenagem em torno de um trabalho desenhado no areal, da autoria do artista Vítor Raposo.

Paollo Madeira contava 27 anos e, vindo do Brasil muito jovem, na companhia da família, iniciou a sua carreira de futebolista no Imortal, servindo também Quarteirense, Farense e Estrela da Amadora, em Portugal. Encontrava-se há dois anos no Vietname e representava o HAGL, sendo uma das referências desta equipa.

As cerimónias fúnebres decorrerão em Albufeira e estão marcadas para a próxima terça-feira, a partir das 10 horas, no Estádio Municipal. A família pede a todos os que desejem participar que vistam roupa branca "para lembrar a sua luz, que nunca será esquecida".