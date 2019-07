Hungria conquista Red Bull Neymar Jr's Five

As equipas da Hungria e da Eslováquia venceram este sábado as provas masculinas e femininas da edição de 2019 do Red Bull Neymar Jr's Five, ao derrotarem nas finais as congéneres da Espanha e do Japão, respetivamente.Na primeira decisão da tarde, disputada no Instituto Neymar Jr, em Praia Grande (São Paulo), a formação eslovaca surpreendeu as aparentemente favoritas nipónicas, vencendo por 2-1 numa partida disputada até ao último segundo.Depois foi a hora de os homens entrarem em cena e uma vez mais com surpresa. Também vistos como 'underdogs', os magiares seguiram o exemplo eslovaco e superaram a favorita Espanha por 2-0.Portugal, lembre-se, ficou pelos quartos de final, ao perder perante o Panamá por 5-0.