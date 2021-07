Ibrahim troca Esperança de Lagos por 2ª Divisão de Israel

O defesa-central nigeriano Ibrahim Muhammad, de 21 anos, é reforço do Apoel Akko, da 2ª Divisão de Israel, depois de na época passada ter representado o Esperança de Lagos, do Campeonato de Portugal.





O jogador cumpriu as últimas três épocas em Portugal, passando pelos sub-23 do Feirense, pelo Olímpíco do Montijo e por fim pelo Esperança de Lagos, ajudando os algarvios a garantir a permanência no Campeonato de Portugal, na última campanha, na qual somou 20 jogos e marcou dois golos.