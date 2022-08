Igualdade salarial nas seleções norte-americanas assinada a 6 de setembro

A Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF) anunciou esta sexta-feira que o acordo "histórico" com as associações de jogadores das suas seleções, que formaliza a igualdade salarial entre a feminina e a masculina, será assinado a 6 de setembro.



A assinatura vai ocorrer no dia 06 de setembro, num evento organizado no final da partida entre as seleções femininas de Estados Unidos e Nigéria, em Washington, depois do acordo ter sido revelado em meados de maio.

O anúncio ocorreu alguns meses depois de uma base de entendimento da USSF com um grupo de jogadoras, entre as quais se incluía a 'estrela' Megan Rapinoe, que em 2019 iniciou um processo legal contra o órgão.

A USSF ficou então obrigada a pagar à seleção feminina montantes semelhantes aos atribuídos à masculina.

Os acordos coletivos vão entrar em vigor até 2028 e incluem uma compensação idêntica para todas as competições, incluindo os Mundiais, e a introdução de um mecanismo idêntico para compartilhar todas as receitas comerciais de ambas as equipas.