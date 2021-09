Inscrições abertas para o Centro de Estudos da Fundação do Futebol - Liga Portugal

Já estão abertas as inscrições para a quarta edição do Centro de Estudos da Fundação do Futebol - Liga Portugal. Segundo o site oficial, este projeto, que volta a contar com a parceria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, "tem como principal métrica distinguir projetos de empreendedorismo na área do futebol e temáticas adjacentes".





As inscrições para o Centro de Estudos estão abertas até ao dia 22 de fevereiro de 2022."O Centro de Estudos tem como principal objetivo premiar os trabalhos/projetos cuja dimensão e qualidade sejam reconhecidamente suscetíveis de acrescentar valor à indústria do Futebol, nas temáticas anteriormente referidas, realizados por atuais e antigos estudantes do Ensino Superior, divulgando-os posteriormente junto de stakeholders do público em geral, e desse modo criar uma rede promotora de inovação na modalidade", pode ler-se ainda.