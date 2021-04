Investigue-se a idade!

Dizia Pep Guardiola que não queria acreditar que Jude Bellingham apenas tinha 17 anos. Dizia o catalão que ele é demasiado bom para ter apenas 17 anos. Honestamente até sou capaz de concordar com esta opinião, mas se olharmos para a equipa do Dortmund (atual e passada) vemos que não é novidade terem jogadores tão novos a dar cartas na primeira equipa e ainda por cima na Liga dos Campeões. Se quiserem ir ao extremo, temos um jovem chamado Youssoufa Moukoko que, aos 16 anos, marcou o seu primeiro golo na Bundesliga. E agora digam-me vocês, o que é que andavam a fazer aos 16 anos?...





Mas isto não é um caso exclusivo do Dortmund, muito menos da Bundesliga. E nem precisamos de sair de Portugal para vermos exemplos destes. Nos últimos anos tivemos as vendas astronómicas de João Félix e Renato Sanches mas há muitos mais para vir. Olhe-se para a equipa atual do Sporting, com Nuno Mendes e Tiago Tomás, ainda com 18 anos, titulares quase indiscutíveis num candidato ao título.O que é que quero dizer com isto? Que a idade não é um posto. Muito pelo contrário. Se cumpre, não interessa em que ano nasceu.E pegando neste pensamento da idade, tenho que ir buscar o nosso Cristiano, porque parece que nada o afeta, nem mesmo a idade. Por tudo o que já fez, deveria ter o seu posto ( e, no fundo, tem) mas nada é garantido. A Juventus tem tido uma época complicada e, apesar de ter sempre a esperança no nosso Cristianinho, a minha Odd Triunfal de hoje vai para a vitória da Atalanta.