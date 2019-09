Ivo Vieira: «Podíamos ter ganho ao Benfica aqui, o que não é fácil»

Ivo Vieira era um treinador satisfeito após o empate (0-0) entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a 1.ª jornada da Allianz Cup.O técnico vimaranense afirmou estar ciente de que, com o estilo de jogo que a equipa apresenta, o clube vai "crescer" e "ser cada vez maior". "É assim que vamos crescer e o clube vai ser cada vez maior. Tento que esta seja a receita, assumir o jogo e vir jogar para ganhar. Fizemos um jogo de qualidade e demos o melhor. Podíamos ter ganho ao Benfica aqui, o que não é fácil. Dominámos o jogo durante muitos momentos e controlámos em termos defensivos. Podíamos ter feito mais em termos de resultado mas o comportamento foi fabuloso. Uma palavra também para os nossos adeptos."Para o técnico madeirense, de 43 anos, "ter bola e confiança" era o ingrediente essencial para os jogadores desempenharem uma boa partida frente ao atual campeão nacional. "Ter bola e confiança no que se faz, deixando os receios de fora. Com todo o respeito por outras estratégias, defendo esta ideia. Mais do que a estratégia, a parte mental. Os jogadores têm de desfrutar do jogo nestes palcos. Se o treinador tiver receios isso é o pior que pode dar aos jogadores. Queremos um futebol vistoso", vincou.