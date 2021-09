Já acabou?

O título deste texto deve ter sido o pensamento de qualquer adepto dos três grandes durante os jogos da Champions desta semana (uns mais que os outros, claro).





Foi mau o arranque da campanha europeia para os representantes de Portugal. Duas derrotas, uma quase derrota e um empate que podia perfeitamente ter sido uma derrota mas, sinceramente, deveria ter sido uma vitória.Não podemos dizer que o Benfica foi salvo pelo VAR, até porque o VAR apenas garante a aplicação das regras que o árbitro de campo não consegue, mas foi quase isso.Em Alvalade o campeão nacional caiu com estrondo frente ao campeão holandês e em Madrid o Porto fica com um sabor bem amargo com o ponto trazido de terras espanholas. Já o Braga, apesar de ter lutado bastante, também não conseguiu ser feliz o dificílimo estádio do Estrela Vermelha.Foi um desastre esta primeira jornada? Provavelmente sim, mas a única coisa que se pode fazer em relação a desastres é simplesmente perceber o que correu mal e corrigir para o próximo e aí parece-me que qualquer uma das equipas portuguesas nas provas europeias têm capacidade para isso.Também parece que quando vem o primeiro desastre, o que vem depois nunca ajuda à recuperação e acho que este é o caso. O calendário nas próximas semanas é daqueles que até assusta, com jogos consecutivos até à próxima paragem das seleções, já no início de outubro.Até lá é aproveitar os jogos do campeonato para tentar recuperar a moral das tropas, porque as competições ainda vão bem no início e tudo está em aberto.Um chi-coração do vosso AI Nossa.