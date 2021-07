Já arrancou o 19.º Estágio do Jogador

Teve início esta manhã o 19.º Estágio do Jogador, organizado pelo Sindicato dos Jogadores. Record marcou presença e acompanhou o primeiro dia no novo capítulo dos atletas e treinadores envolvidos. A edição deste ano será orientada por Nuno Campos, antigo treinador adjunto de Paulo Fonseca, que agora deu início a uma carreira de treinador principal, e coordenada por José Carlos.





Ao longo das próximas semanas os atletas vão realizar treinos diários no Campus do Jogador, em Odivelas, e terão oportunidade de disputar jogos de preparação contra equipas que estão a realizar os seus trabalhos de pré-época.Joaquim Evangelista, presidente do sindicato dos jogadores, esteve presente na apresentação do estágio e abordou a importância e o propósito da iniciativa. "O Estágio do Jogador é uma referência e iniciativa de cariz social, onde vários treinadores dão início à sua carreira e depois promovem e ajudam outros jogadores a prosseguir a sua carreira", explicou Joaquim Evangelista, acrescentando que "o objetivo é capacitar e qualificar o jogador, não só para o desporto, mas também para a sua vida pessoal."Nuno Campos aceitou o desafio e irá liderar a equipa, pelo que Evangelista manifestou agradecimento e reconhecimento. "O protagonista deste estágio é o Nuno Campos, um treinador adjunto de referência: quando lhe telefonei prescindiu das férias para se associar a esta iniciativa. A história dele é curiosa porque também marcou presença no estágio e sentiu-se na obrigação moral de devolver ao sindicato e ao futebol aquilo que recebeu", confessou o presidente do sindicato dos jogadores.Por sua vez, Nuno Campos revelou que não pensou duas vezes quando recebeu o convite. "Este estágio é uma iniciativa social e que eu aceitei de imediato porque penso que devo oferecer algo ao futebol", confidenciou o treinador.Questionado sobre o tipo de trabalho que irá realizar com os atletas, o antigo treinador adjunto de Paulo Fonseca esclareceu as várias vertentes da preparação para a competição que idealizou. "O trabalho incide sobre tática, técnica, físico e psicológico, tudo isto junto permite que, num período difícil, eles venham aqui passar um tempo connosco e evoluir individual e coletivamente. Aos longos dos anos, o Sindicato tem feito um ótimo trabalho ao permitir que os jogadores estejam em atividade e, assim, mais próximos de arranjar clube", explicou Nuno Campos.