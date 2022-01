Já são conhecidos os árbitros nomeados para a 20ª jornada da Liga Bwin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta sexta-feira os árbitros nomeados para a 20ª jornada da Liga Bwin. Fábio Melo vai liderar a equipa de arbitragem no Dragão, para o FC Porto-Marítimo. Já Artur Soares Dias vai estar na Luz, para o Benfica-Gil Vicente, enquanto Gustavo Correia vai estar no Belenenses SAD-Sporting. A ronda começa no domingo e acaba na quarta-feira.Árbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Rui OliveiraAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Nuno Pereira e Valter Rufo4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Manuel OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Nélson Cunha4.º árbitro: Rui LimaVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: Sérgio Jesus e André Dias4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Bruno EstevesAVAR: André CamposÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Manuel MotaAVAR: Jorge FernandesÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Vítor FerreiraAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: João AfonsoVAR: Hélder MalheiroAVAR: Gonçalo FreireÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: João PintoVAR: Hugo MiguelAVAR: Bruno JesusÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e José Luzia4.º árbitro: Vasco AlmeidaVAR: Luís FerreiraAVAR: Nuno Manso