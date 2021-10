Jackson Martínez esclarece polémica: «Frase foi tirada do contexto»

Poucos dias depois de um programa de televisão colombiano ter publicado um trecho de uma entrevista a Jackson Martínez, através de um vídeo no qual o avançado surgia a dizer que esteve rodeado de "álcool, cigarros e outras coisas", o próprio jogador veio esclarecer o intuito das suas declarações.





Num comunicado assinado pela sua assessoria, Jackson garante que a frase foi retirada do contexto e que a sua retirada do futebol nada teve que ver com essa situação. Segundo a nota, estas situações foram vividas "antes de ser jogador de futebol", mantendo-se Jackson afastado de todos estes problemas por se manter "sempre focado" no objetivo de ser jogador."No passo dia 6 de outubro, através de um programa de televisão nacional colombiano, Jackson Martínez falou de maneira explícita da sua vida antes do futebol, mencionado como tinha sido a sua proximidade a Deus, processo que também iniciou antes de estar nos relvados. Inclusivamente, realiza uma reflexão onde claramente manifesta que, apesar de estar num ambiente rodeado de vícios, manteve-se sempre focado em ser futebolista, em estudar e em continuar o seu caminho com Deus. Como parte do lançamento da entrevista, o meio de comunicação publicou nas redes sociais um 'teaser' de 19 segundos do que poderiam esperar os espectadores", aponta o comunicado."O ambiente de que estava rodeado foi antes de ser futebolista, mas foi a sua firmeza em Deus e o facto de estar focado nos seus objetivos que fez com que jamais submergisse nesse Mundo", acrescenta ainda a nota.