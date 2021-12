Japonês Morita está "assintomático" e em "isolamento" segundo Santa Clara

O médio japonês Morita testou positivo ao coronavírus e vai falhar o jogo do Santa Clara diante do Arouca, da 13.ª jornada da Liga Bwin, segundo o boletim clínico divulgado este sábado pelo clube açoriano.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Santa Clara, Morita está "assintomático" e em "isolamento", depois de ter tido um teste com resultado positivo ao coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19.

O internacional japonês já alinhou em 20 jogos esta temporada e é um dos jogadores mais utilizados da equipa.

No boletim clínico do Santa Clara constam também Mohebi (com uma lombalgia), Rúben Oliveira (com uma artralgia na anca) e João Costa (que foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles).