Javier Tebas: «65 milhões? Para o PSG é como ir a um bom restaurante em Lisboa»  

O presidente de La Liga Javier Tebas foi um dos convidados da ‘SIGA Sport Integrity Week', que decorre esta semana na Universidade Nova de Lisboa, para falar sobre a integridade no desporto e, ainda que de forma virtual, não teve problemas em apontar o dedo aos clubes que considera estarem a ameaçar os valores do futebol."É um período de grande perigo. Estão na moda os clubes-estado. O problema não é o conceito, mas sim nas práticas. Patrocínios fantasma, compras e vendas astronómicos, em que os limites não importam. Ao trazer dinheiro de Estados para o futebol, clubes como PSG ou o Manchester City estão a dopar o futebol. É alarmante. ", começou por dizer antes de utilizar o exemplo do Barcelona para comparar as diferenças na obtenção de capital."No futebol espanhol, a pandemia trouxe perdas a rondar os mil milhões de euros. É natural que todos queiram recuperar essas perdas, mas não pode ser através de injeções de capital exageradas. Isso não permitimos. Veja-se o Barcelona, vendeu 720 M€ em ativos. São os ativos do património do clube, que os decidiu vender para continuar a ter uma atividade normalizada. Não é o que acontece no PSG ou no CIty que se cobriram com dinheiro de acionistas que são estados. Ou outros clubes ingleses e franceses que são financiados por grandes empresários. Isso não é sustentável."Sobre a forma como esse financiamento pode ser controlado, Tebas considera que o fair-play financeiro da UEFA não é suficiente e voltou a usar os parisienses como exemplos: "Em 2017 denunciámos a maneira como se deu a transferência do Neymar para o PSG. A UEFA sancionou o PSG, mas eles recorreram no Tribunal Arbitral do Desporto e, de forma muito estranha, levantou as sanções."O presidente de La Liga também falou sobre o "conflito de interesses" em relação às posições que o presidente do PSG Nasser Al-Khelaïfi acumula. "É presidente de um clube, mas também é presidente da BeInSports, que compra direitos televisivos de competições em que o clube participa, e é membro dos quadros da UEFA. Não digo que ele não seja competente em cada uma dessas funções, mas em nenhuma outra indústria seria permitido este acumular de funções. Mais cedo ou mais tarde, este conflito de interesses terá que a acabar."Para 2024 está prevista uma atualização das regras de fair-play financeiro da UEFA, que pretende desenvolver o conceito para o de "sustentabilidade financeira". O presidente da Liga espanhola vê melhorias no novo modelo, que se aproximará "das normas mais exigentes que se cumprem em Espanha", mas avisa que será preciso "passar do papel"... recuperando um novo exemplo do PSG."O PSG foi multado em 65 milhões de euros (M€) por incumprimento, mas o que são 65 M€ para eles? É como ir a um bom restaurante em Lisboa para nós. São ‘peanuts’. Comprometem-se a cumprir um conjunto de compromissos e só pagam 15 M€ desses 65", apontou antes de frisar que é preciso punir em campo: "São precisas sanções desportivas. Dizer 'deixam de jogar esta competição'. Isso sim é dissuasor."Além da componente financeira, Javier Tebas também nomeou a segurança e os combates à pirataria e viciação de resultados como aspetos-chave para a integridade do futebol."As Ligas são responsáveis pelos adeptos desde que saem da porta casa, ao momento em que regressam depois do jogo. Os recintos desportivos devem ser um sítio onde podes ir com família, sem medo de ir na rua e encontrar um grupo de adeptos violentos. Qualquer confronto dentro ou fora do estádio está se a por em causa a integridade do futebol", comentou sobre a importância de garantir a segurança nos jogos de La Liga.Tebas também disse que "é importante garantir que quem participa num jogo está lá para competir e não para tentar mudar o resultado para obter dinheiro ilícitos através de apostas ilegais" e revelou que a liga espanhola trabalha com um programa que permite "vigiar casas de apostas por todo o mundo".Por fim, falou sobre o combate à pirataria sobre os conteúdos audiovisuais gerados pelo futebol, que é "uma ameaça para as dezenas de milhares de pessoas que trabalham por detrás da indústria do futebol" e salientou a importância de acompanhar o desenvolvimento tecnológico: "Já não se trata só de transmitir o jogo para os smartphones, já entramos em campos como os da realidade virtual."