Jeonbuk Motors de José Morais nos oitavos de final da Liga dos Campeões Asiáticos

O Jeonbuk Motors, do treinador José Morais, venceu esta terça-feira o Beijing Guoan por 1-0 e garantiu a vitória no grupo G da Liga dos Campeões Asiáticos de futebol, apurando-se para os oitavos de final da competição.Um golo de Kim Shin-Wook, aos 17 minutos, foi suficiente para dar a vitória aos sul-coreanos, num grupo em que os japoneses do Urawa (2.º) vão discutir com o Beijing (3.º) o segundo lugar, na sexta e última jornada, e o apuramento para os 'oitavos'.Esta terça-feira, o Jeonbuk conseguiu a quarta vitória em cinco jogos, com a única derrota dos sul-coreanos a acontecer à segunda ronda, frente aos tailandeses do Buriram (1-0), quartos e últimos classificados no grupo G.Na competição estão ainda os treinadores portugueses Vítor Pereira, nos chineses do Shanghai SIPG (2.º no grupo H), Rui Vitória, nos sauditas do Al Nassr (2.º no A), Jesualdo Ferreira, no Al-Sadd (1.º no D), e Rui Faria, no Al-Duhail (2.º no C), estas últimas duas do Qatar.