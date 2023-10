João Meira anuncia final da carreira: «Chegou o dia que todos nós, jogadores, queremos adiar»

Sem clube desde que terminou contrato com o Leixões no final da última época desportiva, o central João Meira confirmou, esta segunda-feira, ter colocado um ponto final na carreira de futebolista. O anúncio surgiu através de uma mensagem em vídeo nas redes sociais, na qual o defesa, de 36 anos, admite ter superado o "sonho de menino"."Futebol, meu companheiro de vida e de tantos anos. É a ti que hoje me dirijo, a ti e a tudo o que me deste, tantos treinos, tantos jogos e tantas emoções. Aquele dia que todos nós, jogadores, queremos adiar, chegou, mas com um sentimento de gratidão, orgulho e dever cumprido. Sorri e chorei, ganhei e perdi, mas superei claramente aquele que era o sonho de menino. Tudo graças a muitas e muitas pessoas", referiu João Meira, aproveitando o momento para agradecer a todos os que acompanharam ao longo da carreira"É a todas elas que agradeço do fundo do coração. Desde companheiros a adversários, de treinadores a dirigentes, de presidentes a investidores, de agentes a elementos do staff, de árbitros a funcionários e, claro, ao Sindicato dos Jogadores. Enfim, a todos, um muito obrigado. Tentei sempre ser correto com todos, mas também sei que nem sempre consegui. A esses peço desculpa se algum dia errei, seguramente não foi propositado", afirmou, antes de acrescentar: "Para o fim, e mais importante que tudo, um muito obrigado, do tamanho do mundo, à minha família, por todo o sacrifício e apoio."Apesar de deixar os relvados, o futuro deverá continuar ligado ao futebol. "Parece um adeus, e é até um certo ponto, mas tenho a certeza que poderá ser transformado num até já, agora fora das quatro linhas", terminou.Com formação feita no Cova Piedade e V. Setúbal, emblemas que também representou enquanto sénior, a carreira de João Meira passou ainda por Mafra, Atlético, Belenenses e Leixões em Portugal. No estrangeiro, o central atuou ainda nos Chicago Fire, dos Estados Unidos, no Valerenga, da Noruega, e no Concordia Chiajna, da Roménia.