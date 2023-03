João Paulo Correia: «O treinador vai muito para além do seu plano técnico, é também um orientador»

Arrancou, na manhã desta segunda-feira, o fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), evento que decorre até esta terça-feira em Viana do Castelo. João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, marcou presença no evento e, na sessão de abertura do mesmo, deu ênfase ao papel do treinador."Estes eventos de debate são importantes, só assim é que os treinadores podem perceber de que forma podem ganhar com as ameaças e as oportunidades que o futuro trará à classe. Ser treinador de futebol/futsal é das profissões mais difíceis e exigentes da nossa sociedade porque estão em permanente avaliação por parte dos que estão sentados no estádio ou do pavilhão. Sabemos que o escrutínio feito ao treinador chega de vários sectores da nossa sociedade. O treinador vai muito para além do seu plano técnico, é um orientador, um pedagogo e um formador. Não há nenhum êxito de uma equipa que não tenha na sua base um treinador ou uma treinadora, o sucesso desportivo é sinónimo de bom treinador ou treinadora. Os sucessos dos jovens portugueses em várias modalidades têm muito a ver com as unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas. Deixo o meu reconhecimento aos treinadores portugueses e às treinadoras portuguesas que têm levado o nome de Portugal além-fronteiras", referiu o governante.Por seu lado, Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, destacou o crescimento que o evento tem tido: "Este ano são mais de 1000 inscritos, parabéns por esta demonstração de vitalidade num espaço de partilha e conhecimento. O futebol em Portugal é uma indústria de talento, viveu sempre em torno dos jogadores e não tem valorizado o papel do treinador nos últimos anos. Hoje já tem o reconhecimento que lhe é devido. Muitos dos treinadores são pais, professores e referências de vida, o treinador português tem uma capacidade de inovação e sobrevivência que poucos têm e contamos com profissionais de elite em Portugal. Criámos a campanha "Futebol não pára" porque o tempo útil de jogo é uma das prioridades este ano e os primeiros indicadores colocam-nos ao nível das principais ligas europeias. Vamos continuar a trabalhar em conjunto com a ANTF".Por seu lado, José Couceiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, destacou o trabalho da ANTF: "A FPF manifesta o seu sentido obrigado por tudo o que temos realizado com a ANTF. Ainda há muito por fazer, no campo da formação estaremos empenhados a trabalhar com a ANTF para termos ainda mais qualidade. É decisivo que possamos trabalhar de forma comum e que amanhã saiamos daqui mais capazes e ainda com algumas dúvidas".José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, e Luís Nobre, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, deram também as boas-vindas aos presentes no Centro Cultural de Viana do Castelo.