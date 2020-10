João Paulo Rebelo: «O desporto não é um setor pária»

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto assumiu este sábado que o desporto não está à margem do resto da sociedade e que o Governo tem feito tudo para o regresso dos adeptos.

Antes da partida da sexta etapa da Volta a Portugal - Edição Especial em bicicleta, nas Caldas da Rainha, João Paulo Rebelo disse ter "toda a confiança na organização e na capacidade de garantir toda a segurança sanitária" no encontro Santa Clara - Gil Vicente, o primeiro das competições profissionais com adeptos, após a paragem devido à covid-19.

"[A segurança sanitária] Hoje em dia tem de estar acima de tudo. A partir daqui, temos de continuar as nossas vidas. O desporto não é um setor pária da nossa sociedade e, portanto, não pode ficar para trás e é isso que o Governo se tem esforçado por fazer", assegurou.

O governante lembrou que, além do jogo de hoje nos Açores, já foram anunciados mais dois jogos da II Liga com público, assim como o particular da seleção portuguesa com Espanha e o jogo com a Suécia, da Liga das Nações, ambos no Estádio José Alvalade.

"Nesta fase são jogos testes, são eventos piloto para que se possa avaliar e analisar o que depois pode acontecer. Estou absolutamente confiante na Federação Portuguesa de Futebol e na Liga, na sua capacidade de organização, para que tudo decorra da melhor forma, para que no futuro possamos alcançar o que todos ambicionamos e o que é merecido para os atletas, os artistas no desporto", disse.