João Pedro Sousa espera que Portimonense crie "problemas graves" ao Famalicão

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, admitiu esta quinta-feira que o Portimonense deverá criar "problemas graves" aos famalicenses no encontro da 12.ª jornada da Liga NOS.

Apesar das dificuldades, o técnico famalicense revelou, em conferência de imprensa, estar preparado para contrariar os trunfos que a equipa de António Folha possa apresentar.

"Vai ser um jogo extremamente difícil, frente a uma boa equipa. O Portimonense é uma equipa muito versátil, que vai trazer-nos problemas graves. Pode apresentar vários sistemas. Vamos encontrar problemas e o nosso trabalho foi arranjar soluções para minimizar essas dificuldades", revelou o treinador.

João Pedro Sousa lembrou ainda as dificuldades sentidas no último jogo do campeonato, em que o Famalicão esteve a vencer 3-0, mas acabou por empatar 3-3 frente ao Moreirense.

"Mais do que falar dos golos que sofremos, tivemos de olhar para a forma como não conseguimos gerir o jogo e o resultado. Isso foi trabalhado. São situações que estão identificadas e que fazem parte do processo de crescimento da equipa. Penso que com mais um pouco de tempo ficará totalmente resolvido", admitiu.

O técnico garantiu que "Patrick não vai estar disponível, bem como Lionn e o Konaté", estando, por isso, o Famalicão com "sérios problemas no processo defensivo". Para além destes jogadores, Gustavo também vai ficar de fora, devido a castigo.

Sobre o Mafra, adversário nos oitavos de final da Taça de Portugal, João Pedro Sousa realçou a vontade do Famalicão de seguir em frente na prova.

"A perspetiva de seguir em frente teríamos sempre, fosse qual fosse o adversário. Mas basta olhar para o nosso último jogo da prova para percebermos as dificuldades que vamos encontrar, mesmo sendo o Mafra de um escalão inferior. O que nos espera é um jogo extremamente complicado", advertiu.

O Famalicão, que ocupa o terceiro lugar no campeonato, com 24 pontos, defronta no sábado, ao Algarve, o Portimonense, 16.º classificado, com oito, em jogo da 12.ª jornada da I Liga.

JYA // RPC

Lusa/fim