Joaquim Evangelista: «Assobios a Otávio ensombraram um momento que devia ser de comunhão»

O presidente do @sjpf_pt , @joaquim_sjpf , apela ao respeito por Otávio:



“Os assobios a Otávio no jogo de ontem ensombraram um momento que devia ser de comunhão e alegria coletiva pela vitória do nosso país": https://t.co/cJStaIoQUS#SeleçõesNacionais#Otávio pic.twitter.com/PLxkquWsDf — Sindicato dos Jogadores (@sjpf_pt) June 18, 2023

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, condenou os assobios a Otávio, jogador do FC Porto, no jogo de sábado na Luz, no qual Portugal derrotou a Bósnia por 3-0 "Os assobios a Otávio no jogo de ontem ensombraram um momento que devia ser de comunhão e alegria coletiva pela vitória do nosso país. Ficou demonstrado, infelizmente, que estes atos são cada vez menos isolados, um reflexo da fraca cultura desportiva e uma falta de respeito para com o jogador e todos os que vestem de Quinas ao peito. Força Otávio e obrigado pelo teu contributo e dedicação!", escreveu em mensagem partilhada na página do Sindicato de Jogadores.