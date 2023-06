Joaquim Evangelista responde a ministro: «Então o que foi feito desde 2020?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Joaquim Evangelista não entende a demora do Governo em intervir em casos de tráfico de seres humano no futebol em Portugal, sobretudo depois de ter ouvido o ministro da administração interna, José Luís Carneiro, assumir que a investigação tinha começado em 2020.

"É verdade que não foi o Sindicato de Jogadores a fazer denúncias em 2020. Em 2021, numa carta enviada ao secretário de Estado do Desporto, denunciámos uma série de casos e alertámos para a falta de meios do Sindicato para chegar a todo o lado, pedindo ajuda às autoridades", afirmou Evangelista a Record, lançando uma pergunta diretamente ao ministro: "Mas se havia investigação desde 2020, então o que foi feito desde essa altura para defender as vítimas?"