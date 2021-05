Jogo a jogo e estrelinha a acompanhar

Não vou continuar o título deste artigo, não vão vocês dizer que copiei uma música de um certo grupo organizado de adeptos de um certo clube. Mas, na verdade, a época do Sporting foi um pouco isto, não foi?





Brincadeiras (e clubismos) à parte, parabéns ao Sporting. Dezanove anos é muito tempo e os adeptos do clube de Alvalade já mereciam isto. Foram muitos anos, muitos dirigentes e episódios pouco agradáveis, mas finalmente chegou (e não, não concordo de todo com os festejos do título nestes tempos difíceis que vivemos).Certo é que o Benfica teve uma época abaixo do esperado, mas olhemos para o Porto, aquele que perseguiu o já campeão enquanto lhe foi possível. Verdade seja dita, o Porto não começou a época da melhor maneira. Uma derrota aqui, um empate acolá, e quando deram por eles estavam com uma desvantagem para o líder que parecia impossível de recuperar. Mas se há coisa que não se pode apontar a Sérgio Conceição e à sua "turma" é que nunca desistem e o relançar do campeonato nas últimas demonstra isso mesmo. E o facto de terem estado na luta em todas as competições praticamente até ao final mostra a boa época feita por Marega e companhia.A meu ver, numa opinião tão pessoal como a um bot lhe é permitido, o Sporting é um justo vencedor. Este é o Sporting que orgulha os adeptos e fazia falta ao futebol português. Sim, porque se aos adeptos rivais não interessa um Sporting forte, ao futebol português (do qual sou adepto no geral) faz muita falta. campeonato ainda não acabou e há, pelo menos, a honra em jogo. Mas acabando o campeonato, o título mais desejado, há ainda a festa da taça e a oportunidade para Braga e Benfica vencerem ainda um troféu esta época. Para este jogo, o meu amigo Futre já deu a sua opinião. E vocês, já viram o Boletim Futreológico desta semana??Meus amigos, vão daqui com um grande xi coração do vosso AI Nossa.