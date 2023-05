Jonas: «Quando o jogo acabou, houve muita luta no túnel. Fiquei assustado e com medo...»

Jonas, antigo avançado do Benfica, concedeu uma entrevista à 'Marca' onde falou sobre um dos jogos mais marcantes da sua carreira quando, ao serviço do Valencia, defrontou o Villarreal em 2012, acabando por marcar um golo aos 90'+2 que atirou o 'submarino amarelo' para a 2.ª Liga espanhola."Lembro-me muito bem desse jogo. Foi muito tenso desde início. Havia muita rivalidade entre ambas as equipas. O golo chegou nos minutos finais. Estávamos a jogar por algo, não me recordo por que posição na Champions [o Valencia terminou a Liga no 3.º lugar]. Quando o jogo acabou, o cenário tornou-se complicado. Houve muita luta nos túnel de acesso aos balneários. Fiquei assustado, com medo...", começou por referir o brasileiro, que não esconde as saudades do emblema espanhol."Foi um período muito importante da minha carreira. Aproveitei a oportunidade que o Valencia me deu de jogar em Espanha, na Europa e na Liga dos Campeões. Sempre fui muito grato. Foi incrível viver aqueles três anos e meio ali. Gostaria de voltar ao Mestalla para ver um jogo", acrescentou.Jonas, que terminou a carreira em 2019 e representou o Benfica desde 2014 até esse ano, revelou ainda que agora só segue futebol "pela televisão". "Vivo numa área no interior [do Brasil], a umas três horas de São Paulo. Longe do futebol. Agora só sigo pela televisão. É aquilo que mais gosto, mas a família está em primeiro lugar e para estar perto deles tenho de estar aqui. Não quero passar mais tempo longe da minha família", rematou.Ao serviço do Benfica, refira-se, Jonas apontou 137 golos em 183 jogos, contribuindo ainda com 42 assistências.