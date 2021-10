Jorge Braz: «Os melhores do mundo somos nós»

As palavras de Jorge Braz, Selecionador Nacional de futsal, sobre o jogo com a Espanha, nos quartos-de-final do Mundial, animaram os adeptos: "Há vinte anos que digo que somos melhores do que eles."





Na véspera da final com a Argentina,perguntou ao técnico se Portugal também é melhor do que a alviceleste. "Acho que somos melhores do que toda a gente. Para mim, os meus jogadores são os melhores. Os melhores do mundo somos nós", comentou Jorge Braz.De resto, o treinador acredita que a equipa portuguesa está pronta para a final. "O facto de a Argentina ter descansado mais não afecta nada. Dois dias de descanso chegam perfeitamente para os jogadores recuperarem", resumiu Jorge Braz, comentando que em termos psicológicos a seleção portuguesa até pode estar melhor, por ter passado por prolongamento e por penáltis para chegar à final.O selecionador português agradeceu ainda o apoio dos adeptos. "Estamos na Lituânia mas sentimo-nos em casa. Isto é Portugal. A paixão que sentimos pelo nosso país, pela marca Portugal", rematou.