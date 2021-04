Jorge Jesus: «É claro que quero que o Estrela suba»

Estrela da Amadora e Sporting B estão a discutir a liderança da Série G do Campeonato de Portugal com o objetivo de subirem à 2ª Liga. Ontem, à margem do Benfica-Marítmo que terminou com a vitória dos encarnados por 1-0, Jorge Jesus revelou o desejo de ver a equipa tricolor a assegurar esse objetivo.





"Estou aqui para falar do Marítimo, mas vocês sabem que o Estrela da Amadora é o clube do meu coração, foi onde comecei como jogador, é minha cidade e a minha terra, portanto é claro que quero que o Estrela suba. Se isso acontecer será uma satisfação pois gostava que esse clube voltasse à 1ª divisão", afirmou o técnico aos jornalistas.No próximo domingo disputa-se a última jornada, e os amadorenses recebem o Rabo de Peixe enquanto o Sporting B desloca-se a casa do Real. Resta saber que Jorge Jesus verá o seu desejo realizado...à conta dos jovens leões.