José Sambade e o foco no jogo de pés dos guarda-redes: «É importante, mas principal função é evitar golos»

O 10.º Congresso Internacional de Guarda-Redes terminou este domingo, no Estádio do Senhora da Hora, com uma apresentação de José Sambade, treinador de guarda-redes que já passou pelo Fulham, Monaco e, mais recentemente, pela Seleção de Espanha.Antes de passar aos exercícios práticos, que se focaram na técnica do controlo da bola com as mãos e nos reflexos, o técnico criticou o ênfase excessivo que se coloca no jogo de pés dos guardiões, quase ignorando aquela que é sua principal função. Em declarações a Record, reforçou essa posição: "Agora dá-se muita importância ao jogo de pés. É uma consequência da evolução tática do jogo. É um aspeto importante, mas não nos podemos esquecer que a principal função de um guarda-redes é a de evitar golos."Questionado sobre o principal desafio de treinar um guarda-redes moderno, José Sambade considera que cada guardião é o seu próprio desafio. "Todos os guarda-redes representam um desafio diferente. Temos a responsabilidade de ajudá-los e de os ensinar na sua formação. Detetar os aspetos que podes melhorar num guarda-redes e depois conseguir fazê-lo é um desafio aliciante", concluiu.