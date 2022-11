Jovem de 15 anos agredido com vidros partidos em rixa num treino de futebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um rapaz de 15 anos foi agredido com vidros partidos no pescoço por outro menor, da mesma idade, em sequência de um desentendimento ocorrido durante um treino de futebol no concelho de Sintra.

A agressão ocorreu pelas 22h20 de segunda-feira, num ringue desportivo da Serra da Silveira, na zona de Massamá.

Os bombeiros foram chamados a prestar socorro à vítima, que foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O agressor, por seu turno, foi identificado pela PSP, que fez participação dos factos à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sintra.