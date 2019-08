Jovem futebolista morre ao cair de bicicleta em Coimbra

Um jovem de 18 anos, futebolista no Sanjoanense, o clube desportivo de São João do Monte, em Coimbra, morreu na sequência do despiste da bicicleta em que seguia, junto ao rio Mondego, segundo o Correio da Manhã.





O acidente aconteceu ao final da tarde de sábado. Diogo Silva, foi assistido, num primeiro momento, pelos colegas e depois pelos bombeiros e uma equipa médica do INEM. Depois de imobilizado pelos socorristas foi transportado para as Urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde foi sujeito a uma série de intervenções clínicas que, no entanto, não viriam a surtir resultados.