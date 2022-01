Julgamento dos No Name Boys: adepto do Sporting que ficou em coma não reconhece agressores em tribunal

O adepto do Sporting que foi agredido por membros de uma claque afeta ao Benfica está no Tribunal de Sintra, esta segunda-feira, a ser ouvido no âmbito do processo No Name Boys.





A vítima recordou o episódio na sessão, dizendo que conhecia quem o atacou mas não os conseguiu reconhecer em tribunal. Cinco dos individuos acusados do ataque estão na sala mas o adepto dos leões diz não os reconhecer.Recorde-se que o membro da claque Juventude Leonina chegou a estar em coma após ter sido atacado, em maio de 2020, no Estoril.