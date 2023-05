Leitura da sentença de Vítor Catão por ameaças a César Boaventura é conhecida hoje

A leitura da sentença de Vítor Catão é conhecida esta quinta-feira, às 14 horas, num processo em que o ex-presidente do São Pedro da Cova está a ser julgado pela suspeita de ter ameaçado e coagido o empresário de futebol César Boaventura. O desfecho será conhecido no tribunal de Gondomar.O episódio ocorreu em 2019, quando Vítor Catão entrou no carro de Boaventura, tendo-o agredido e ameaçado com uma arma perto da instalações do São Pedro da Cova. Na altura, o vídeo foi publicado na rede social Facebook.Nessa medida, Catão está acusado de sequestro, coação e ameaças ao empresário. Também responde por um crime de gravação ilícita na sequência de uma gravação publicada na rede social Facebook, com os dois intervenientes em clima de tensão. O processo conta com mais dois arguidos.