Leixões-Benfica B, 1-2: águias seguram liderança com golo de Duk em cima dos 90'

O Benfica B venceu este domingo por 2-1 na visita ao Leixões, com Duk a marcar, na fase final do encontro da 10.ª jornada, o golo que permitiu aos encarnados segurar a liderança isolada da 2.ª Liga.

O Leixões marcou primeiro, por João Amorim, aos 28 minutos, na sequência de uma intervenção precipitada e falhada do guarda-redes Samuel Soares, Tomás Araújo empatou já nos descontos da primeira parte, e Duk, que tinha saído do banco, completou a reviravolta aos 88.

O Benfica B mantém-se, assim, no comando da prova, totalizando 23 pontos, e o Leixões continua na sexta posição, com 14 pontos.

O encontro abriu com um cartão amarelo para o leixonense Kiki nos segundos iniciais e prosseguiu com um Benfica B melhor, com um futebol de posse e passe, e a poder marcar aos sete minutos por Henrique Araújo, que rematou para as mãos de Beunardeau.

O primeiro remate do Leixões foi aos 10 minutos e inaugurou um período em que a equipa orientada por José Mota, depois de um início expectante, equilibrou a contenda e adiantou-se no marcador, por João Amorim, que atirou para a baliza deserta após uma saída atabalhoada de Samuel Soares.

Kiki acertou no poste esquerdo da baliza 'encarnada' aos 40 minutos, no seguimento de um rápida transição defesa-ataque da sua equipa pelo lado direito, mas foram os visitantes que marcaram, por Tomás Araújo, de cabeça, após um livre lateral apontado por Umaro Embaló, aos 45+2.

A segunda parte foi quase toda do Leixões, que dominou, pressionou, criou situações de perigo e de golo e, contudo, não conseguiu traduzir em golos o seu caudal atacante.

João Amorim podia ter marcado novamente aos 49 e 52 minutos e o Benfica B quase que desapareceu do ataque, incapaz de se opor à intensidade ofensiva que o Leixões adotou, mas que não deu frutos devido à ineficácia dos seus homens mais adiantados.

José Mota refrescou o ataque da sua equipa, mas foi tudo em vão e o líder da II Liga, que parecia conformado com o resultado e já sem forças para reagir, lançou um contra-ataque pela esquerda através de Ronaldo Camará, que cruzou atrasado para a grande área e viu Duk bater um opositor e fazer o 2-1 final.

Luan Santos ainda teve uma boa ocasião para empatar o jogo aos 90+3 minutos, mas também ele pecou por falta de pontaria e o Leixões sofreu, assim, a sua segunda derrota caseira.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões-Benfica B, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, João Amorim, 28 minutos.

1-1, Tomás Araújo, 45+2.

1-2, Duk, 88.

Equipas

- Leixões: Beunardeau, Calasan (Jefferson Encada, 61), Leo Bolgado, Nduwarugira, João Amorim, Kiki (Thalis, 69), Ben Hassan, Morim, Sapara (Fabinho, 61), Seck e Wendel (Luan Santos, 77).

(Suplentes: Stefanovic, Pastor, Diogo Leitão, Jefferson Encada, Yuri, Fabinho, Gustavo França, Luan Santos e Thalis).

Treinador: José Mota

- Benfica B: Samuel Soares, Fabinho, Tomás Araújo, Pedro Ganchas, Sandro Cruz, Umaro Embaló, Rafael Brito (Miguel Nóbrega, 79), Paulo Bernardo (Ronaldo Camará, 46), Martim Neto (Cher Ndour, 84), Jair Tavares (Tiago Correia, 46) e Henrique Araújo (Duk, 71).

(Suplentes: Léo Kokubo, Duk, João Neto, Tiago Gouveia, Henrique Pereira, Ronaldo Camará, Miguel Nóbrega, Rafael Rodrigues e Cher Ndour).

Treinador: Nelson Veríssimo.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Kiki (01), Pedro Ganchas (22), Léo Bolgado (36), Ben Hassan (45+1), Samuel Soares (70), Morim (84), Cher Ndour (86), Jair Tavares (89), Sandro Cruz (89), Duk (90) e Umaro Embaló (90+3).

Assistência: 3.479 espetadores.