Leixões-Oliveirense, 3-2: Vitória vale subida ao segundo lugar

O Leixões ascendeu este sábado provisoriamente ao segundo lugar da 2.ª Liga, após derrotar a Oliveirense por 3-2, em partida da 10.ª jornada disputada no Estádio do Mar, em Matosinhos.

A Oliveirense entrou melhor e adiantou-se aos 16 minutos, por Agdon, o Leixões igualou em cima do intervalo, através de André Claro, e permitiu ainda que os visitantes voltassem para a frente com um golo de Bouldon, aos 60. André Claro 'bisou', aos 77, antes de Harramiz, aos 85, operar finalmente a reviravolta no marcador.

Surpreendido ao minuto 16 pelo golo da Oliveirense, por intermédio de Agdon, o Leixões demorou a encontrar o caminho da baliza adversária e só chegou ao empate nos descontos da primeira parte, num lance que começou numa assistência de Vítor Bruno para Harramiz, que cruzou para a emenda vitoriosa de André Claro.

A equipa de Oliveira de Azeméis, que marcara no primeiro remate à baliza, manteve a pontaria na segunda parte, com Bouldin (60), de cabeça, a fazer o 2-1, após canto de Oliveira.

Em desvantagem, o Leixões deu o tudo por tudo para tentar virar o resultado e André Claro (77) 'bisou' na partida, num golo esquisito, já que, após cruzar, o corte do defesa embateu-lhe na cabeça, acabando a bola no fundo das redes.

A reviravolta consumou-se aos 85 minutos, num lance em que, após um canto de Vítor Bruno, Harramiz, de cabeça, marcou.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Oliveirense, 3-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Agdon, 16 minutos.

1-1, André Claro, 45+2.

1-2, Bouldin, 60.

2-2, André Claro, 77.

3-2, Harramiz, 85.

Equipas:

Leixões: Ivo, Rui Silva, Pedro Pinto, Bura, Vítor Bruno, Amine, Luís Silva, Braga (Derick, 62), João Graça (Júnior Sena, 62), Harramiz e André Claro (Pana, 87).



(Suplentes: Fábio Matos, Enoh, Pana, Júnior Sena, Derick, João Pedro e João Rodrigues).

Treinador: Carlos Pinto.

Oliveirense: Coelho, Alemão (Leandro, 85), Michael Douglas, Sérgio, Elízio, Oliveira (Filipe Gonçalves, 71), Diogo Clemente (Paraíba, 75), Fabinho, Miguel Silva, Bouldin e Agdon.

(Suplentes: Bruno Vale, Filipe Gonçalves, Marcos Júnior, Sérgio Ribeiro, Leandro, Paraíba e Neto Costa).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Diogo Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Coelho (04), Diogo Clemente (33), Bouldin (43), Michael Douglas (44), Vítor Bruno (50), Miguel Silva (66), Rui Silva (66), André Claro (66), Luís Silva (78) e Fabinho (90+3).

Assistência: cerca de 600 espectadores.