Leonardo Jardim acredita na conquista do Mundial: «Portugal pode ambicionar»

Leonardo Jardim considera que Portugal tem todas as condições para conquistar o Mundial’2022, que arranca já este domingo no Qatar. "Uma seleção como Portugal, com o talento que possui, tem sempre de aspirar os primeiros lugares. Conta com jogadores nas melhores ligas e jogadores importantes em todos os setores, é uma equipa equilibrada, com qualidade e que pode ambicionar chegar o mais longe possível, que seria vencer [o Mundial]", começou por referir o técnico português do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, à margem da apresentação do seu azeite "O Jardim do Tua", em Lisboa. "Que Portugal consiga ir o mais longe possível e o mais longe, depois do Europeu, era ganhar o Mundial", vincou.O madeirense não considera, no entanto, que as recentes polémicas em torno de Cristiano Ronaldo possam influenciar negativamente o ambiente na Seleção Nacional. "Daquilo que conheço do Ronaldo, ele tem maturidade suficiente para conseguir separar o seu percurso no clube e na seleção. Vai estar focado e ele mais do que ninguém vai querer demonstrar a sua qualidade. Agora tem um palco, que é o Qatar, para o fazer", frisou.Questionado sobre o futebol português, o antigo treinador do Sporting, que orientou na época 2013/14, sublinha que os leões estão a passar "um momento de maior dificuldade", mas que "a médio prazo conseguirão recuperar", considerando a interrupção de mês e meio na Liga Bwin pouco favorável para o líder Benfica: "As paragens não são benéficas para as equipas que têm um ciclo vitorioso, como o Benfica ou o Shabab Al-Ahli, que vinha de cinco vitórias seguidas."De resto, descarta voltar para já ao futebol português. "Já estou há oito ou nove anos fora de Portugal, tenho feito o meu trajeto fora e tenho me sentido bem. Não ponho de lado um regresso a Portugal, mas no futuro imediato não estou a ver isso no horizonte. Como se sabe, no futebol nunca podemos dizer não a alguma situação que possa aparecer, mas neste momento estou bem fora e gostaria de continuar mais alguns anos. Temos competições internacionais, como a Champions asiática, na qual vamos jogar contra a equipa campeã no ano passado, o Al Hilal. Temos a equipa campeã de um lado, o treinador campeão do outro e penso que vai ser um jogo extremamente interessante", concluiu.