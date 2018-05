Continuar a ler

"A Liga e os representantes daquelas sociedades desportivas manifestaram total disponibilidade para colaborarem com o Governo na defesa intransigente da segurança no acesso aos estádios das competições profissionais de futebol com vista à valorização do espetáculo desportivo", indicou a Liga de clubes.



A nota publicada no site oficial da LPFP surgiu após da reunião entre a diretora executiva do organismo, Helena Pires, os diretores de segurança de seis SAD (FC Porto, SL Benfica, Sporting CP, SC Braga, Vitória SC e Estoril Praia) e João Paulo Rebelo, destinado a debater propostas de alteração à lei nº 39/2009, que estabelece o regime jurídico do combate à violência no desporto. "A Liga e os representantes daquelas sociedades desportivas manifestaram total disponibilidade para colaborarem com o Governo na defesa intransigente da segurança no acesso aos estádios das competições profissionais de futebol com vista à valorização do espetáculo desportivo", indicou a Liga de clubes.A nota publicada no site oficial da LPFP surgiu após da reunião entre a diretora executiva do organismo, Helena Pires, os diretores de segurança de seis SAD (FC Porto, SL Benfica, Sporting CP, SC Braga, Vitória SC e Estoril Praia) e João Paulo Rebelo, destinado a debater propostas de alteração à lei nº 39/2009, que estabelece o regime jurídico do combate à violência no desporto.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) destacou a abertura do secretário de Estado da Juventude e Desporto em acolher os contributos do setor com vista à alteração do regime jurídico do combate à violência no desporto.Além de elogiar a disponibilidade de João Paulo Rebelo para "acolher o contributo do futebol profissional para a elaboração das propostas de alteração à lei", a LPFP congratulou-se com a "harmonia evidenciada por todas as sociedades desportivas na defesa da segurança dos seus estádios".

Autor: Lusa